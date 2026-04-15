Fútbol - Colombia - Segunda División

Atlético FC vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Atlético FC y U. Magdalena se miden en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el sábado 18 de abril a las 15:30 horas.

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15 de abril de 2026, 10:07 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 15 de la Primera B, U. Magdalena y Atlético FC se enfrentan el sábado 18 de abril desde las 15:30 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan Atlético FC y U. Magdalena

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC no pudo ante Quindío en el Centenario de Armenia. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 8 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de U. Magdalena en partidos de la Primera B

U. Magdalena llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Inter de Palmira. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 derrota, en los que convirtió 9 goles y le han encajado 6.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 17 de septiembre, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B II 2024, y U. Magdalena sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 9 puntos (1 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 29 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (9 PG - 2 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3514112115
2U. Magdalena291492310
3Quindío28148429
4Real Cartagena261475210
14Atlético FC914167-9

Horario Atlético FC y U. Magdalena, según país

  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas