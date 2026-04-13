Atlético Mineiro vs Juventud: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo B de la Copa Sudamericana se jugará el próximo jueves 16 de abril a las 17:00 horas.

Así llegan Atlético Mineiro y Juventud

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Atlético Mineiro en partidos de la Copa Sudamericana

Atlético Mineiro no quiere lamentar otra caída: 1 a 2 finalizó su partido frente a Puerto Cabello.

Últimos resultados de Juventud en partidos de la Copa Sudamericana

Juventud sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Cienciano..

Los dos equipos se encuentran en los últimos puestos y necesitan de un triunfo para salir del final de la tabla. Juventud, en tercer lugar, sólo logró cosechar 1 punto, mientras que Atl.Mineiro está en cuarto puesto al no sumar ninguna unidad.

El árbitro designado para el encuentro es Carlos Ortega Jaimes.

Próximos partidos de Atlético Mineiro en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo B - Fecha 3: vs Cienciano: 29 de abril - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Juventud: 5 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Cienciano: 21 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Puerto Cabello: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Juventud en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo B - Fecha 3: vs Puerto Cabello: 29 de abril - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Atlético Mineiro: 5 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Puerto Cabello: 21 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Cienciano: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Atlético Mineiro y Juventud, según país