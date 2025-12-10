Fútbol - España - Primera División
Barcelona vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga
La previa del choque de Barcelona ante Osasuna, a disputarse en el estadio Camp Nou el sábado 13 de diciembre desde las 12:30 horas.
Barcelona recibirá a Osasuna, en el marco de la fecha 16 de la Liga, el próximo sábado 13 de diciembre a partir de las 12:30 horas, en el estadio Camp Nou.
Así llegan Barcelona y Osasuna
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona viene de vencer a Atlético de Madrid con un marcador de 3-1. Antes de este resultado, el equipo local firmó su cuarta victoria del torneo y mantiene un buen momento en las últimas jornadas, con 19 goles a favor frente a 7 encajados.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna viene de derrotar a Levante con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Anotó 5 goles y le han convertido 6 en su arco.
Barcelona es una fortaleza como local: sumó su octavo triunfo consecutivo en el estadio Estadio Johan Cruyff.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 4 veces ganó el local y 1 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y el marcador favoreció a Barcelona con un marcador de 3-0.
El local se ubica puntero con 40 puntos (13 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 15 unidades y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (4 PG - 3 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|40
|16
|13
|1
|2
|27
|2
|Real Madrid
|36
|16
|11
|3
|2
|17
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|4
|Atlético de Madrid
|31
|16
|9
|4
|3
|13
|15
|Osasuna
|15
|15
|4
|3
|8
|-4
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 17: vs Villarreal: 21 de diciembre - 10:15 horas
- Fecha 18: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 22: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Osasuna en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 17: vs Alavés: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Barcelona y Osasuna, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas