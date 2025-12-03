Fútbol - España - Primera División
Betis vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Liga
Palpitamos la previa del choque entre Betis y Barcelona. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.
El cotejo entre Betis y Barcelona, por la fecha 15 de la Liga, se jugará el próximo sábado 6 de diciembre, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Benito Villamarín.
Así llegan Betis y Barcelona
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Betis logró un triunfo por 2-0 ante Sevilla. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 7 a favor.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga
Barcelona llega con ventaja tras derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 cotejos ha sido un claro dominador y ha ganado todos los partidos. Además, tuvo a su favor 17 goles marcados y solo ha recibido 5 en contra.
Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 5 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 24 puntos (6 PG - 6 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 37 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (12 PG - 1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|37
|15
|12
|1
|2
|25
|2
|Real Madrid
|33
|14
|10
|3
|1
|16
|3
|Villarreal
|32
|14
|10
|2
|2
|16
|4
|Atlético de Madrid
|31
|15
|9
|4
|2
|14
|5
|Betis
|24
|14
|6
|6
|2
|8
Próximos partidos de Betis en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 16: vs Rayo Vallecano: 15 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Getafe: 21 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 18: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 16: vs Osasuna: 13 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 17: vs Villarreal: 21 de diciembre - 10:15 horas
- Fecha 18: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Betis y Barcelona, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas