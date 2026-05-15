Boca Juniors recibirá a Deportivo Cali por la fecha 3 del grupo A

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo A de la Copa Colombia se jugará el próximo domingo 17 de mayo a las 15:30 horas.

Así llegan Boca Juniors y Deportivo Cali

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Colombia

Boca Juniors derrotó por 3 a 0 a Real Santander en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Deportivo Cali en partidos de la Copa Colombia

Deportivo Cali llega con envión anímico tras vencer por 2 a 0 a Bucaramanga.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 30 de mayo, en Fase 1A del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Deportivo Cali resultó vencedor por 2 a 1.

El árbitro designado para el encuentro es Edwin Trujillo Castro.

Próximo partido de Boca Juniors en Colombia - Copa Colombia 2026

Grupo A - Fecha 4: vs Bucaramanga: 20 de mayo - 19:00 horas

Próximos partidos de Deportivo Cali en Colombia - Copa Colombia 2026

Grupo A - Fecha 4: vs : 20 de mayo - 19:40 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Real Santander: Fecha y horario a confirmar

Horario Boca Juniors y Deportivo Cali, según país