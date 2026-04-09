Bogotá FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Primera B se jugará el próximo domingo 12 de abril a las 15:00 horas.

Así llegan Bogotá FC y Orsomarso

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Metropolitano de Techo.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Real Cundinamarca, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso viene de caer en su estadio ante Inter de Palmira por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 empates, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el noveno puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Carlos Díaz.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 32 13 10 2 1 13 2 Real Cartagena 26 13 7 5 1 11 3 U. Magdalena 26 12 8 2 2 10 9 Bogotá FC 17 13 4 5 4 -1 10 Orsomarso 16 13 4 4 5 -2

Próximo partido de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Bogotá FC y Orsomarso, según país