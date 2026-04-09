Fútbol - Colombia - Segunda División

Bogotá FC vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 de la Primera B

Te contamos la previa del duelo Bogotá FC vs Orsomarso, que se enfrentarán en el Estadio Olaya Herrera el próximo domingo 12 de abril a las 15:00 horas. Carlos Díaz será el árbitro del partido.

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9 de abril de 2026, 1:45 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 14 de la Primera B se jugará el próximo domingo 12 de abril a las 15:00 horas.

Así llegan Bogotá FC y Orsomarso

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Metropolitano de Techo.

Últimos resultados de Bogotá FC en partidos de la Primera B

Bogotá FC consiguió sólo un punto en su último partido frente a Real Cundinamarca, tras igualar 2-2. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 2 oportunidades. Acumuló una cifra de 7 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso viene de caer en su estadio ante Inter de Palmira por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 victorias y 2 empates, en los que pudo anotar 8 goles en el arco rival y le han encajado 5 tantos.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 3 victorias mientras que los otros 2 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y firmaron un empate en 1.

El local está en el noveno puesto con 17 puntos (4 PG - 5 PE - 4 PP), mientras que el visitante llegó a 16 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 5 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Carlos Díaz.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3213102113
2Real Cartagena261375111
3U. Magdalena261282210
9Bogotá FC1713454-1
10Orsomarso1613445-2

Próximo partido de Bogotá FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs Real Santander: 18 de abril - 15:30 horas

Próximo partido de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 15: vs Leones FC: 18 de abril - 15:30 horas

Horario Bogotá FC y Orsomarso, según país

  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas