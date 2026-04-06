Botafogo vs Caracas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana se jugará el próximo jueves 9 de abril a las 17:00 horas.
El árbitro designado para el encuentro es Kevin Ortega Pimentel.
Fútbol
Próximos partidos de Botafogo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo E - Fecha 2: vs Racing Club: 15 de abril - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 3: vs Independiente Petrolero: 28 de abril - 19:30 horas
- Grupo E - Fecha 4: vs Racing Club: 6 de mayo - 19:30 horas
- Grupo E - Fecha 5: vs Independiente Petrolero: 20 de mayo - 19:00 horas
- Grupo E - Fecha 6: vs Caracas: 27 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Caracas en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo E - Fecha 2: vs Independiente Petrolero: 15 de abril - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 3: vs Racing Club: 29 de abril - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 4: vs Independiente Petrolero: 5 de mayo - 17:00 horas
- Grupo E - Fecha 5: vs Racing Club: 21 de mayo - 19:00 horas
- Grupo E - Fecha 6: vs Botafogo: 27 de mayo - 17:00 horas
Horario Botafogo y Caracas, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas