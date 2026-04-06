Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Botafogo vs Caracas: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana

Te contamos la previa del duelo Botafogo vs Caracas, que se enfrentarán en el Engenhão el próximo jueves 9 de abril a las 17:00 horas. Kevin Ortega Pimentel será el árbitro del partido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

6 de abril de 2026, 8:26 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo E de la Copa Sudamericana se jugará el próximo jueves 9 de abril a las 17:00 horas.

El árbitro designado para el encuentro es Kevin Ortega Pimentel.

Próximos partidos de Botafogo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo E - Fecha 2: vs Racing Club: 15 de abril - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 3: vs Independiente Petrolero: 28 de abril - 19:30 horas
  • Grupo E - Fecha 4: vs Racing Club: 6 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo E - Fecha 5: vs Independiente Petrolero: 20 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo E - Fecha 6: vs Caracas: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Caracas en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo E - Fecha 2: vs Independiente Petrolero: 15 de abril - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 3: vs Racing Club: 29 de abril - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 4: vs Independiente Petrolero: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo E - Fecha 5: vs Racing Club: 21 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo E - Fecha 6: vs Botafogo: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Botafogo y Caracas, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas