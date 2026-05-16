Fútbol - Inglaterra - Premier League

Bournemouth vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

Bournemouth y Manchester City se miden en el Vitality Stadium el martes 19 de mayo a las 13:30 horas y Anthony Taylor es el elegido para dirigir el partido.

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16 de mayo de 2026 a las 1:59 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 37 de la Premier League, Manchester City y Bournemouth se enfrentan el martes 19 de mayo desde las 13:30 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Manchester City

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Fulham con un marcador de 1-0. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 10 a favor.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City venció 3-0 a Brentford en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 12 goles en el arco rival y 4 en su portería.

En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.

El anfitrión está en el sexto puesto con 55 puntos (13 PG - 16 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 77 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (23 PG - 8 PE - 5 PP).

El encuentro será supervisado por Anthony Taylor, el juez encargado.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7936247542
2Manchester City7736238543
3Manchester United65361811715
4Aston Villa6237188116
6Bournemouth5536131674

Próximo partido de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 38: vs Nottingham Forest: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 38: vs Aston Villa: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Bournemouth y Manchester City, según país

  • Argentina: 15:30 horas
  • Colombia y Perú: 13:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas