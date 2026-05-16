Bournemouth vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

Por la fecha 37 de la Premier League, Manchester City y Bournemouth se enfrentan el martes 19 de mayo desde las 13:30 horas, en el Vitality Stadium.
Así llegan Bournemouth y Manchester City
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth viene de ganar en su encuentro anterior a Fulham con un marcador de 1-0. Después de empatar 1 juego y ganar 3, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 10 a favor.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City venció 3-0 a Brentford en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 12 goles en el arco rival y 4 en su portería.
En el historial de resultados se mostró 1 victoria obtenida por el local y 4 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City sacó un triunfo, con un marcador 3 a 1.
El anfitrión está en el sexto puesto con 55 puntos (13 PG - 16 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 77 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (23 PG - 8 PE - 5 PP).
El encuentro será supervisado por Anthony Taylor, el juez encargado.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|79
|36
|24
|7
|5
|42
|2
|Manchester City
|77
|36
|23
|8
|5
|43
|3
|Manchester United
|65
|36
|18
|11
|7
|15
|4
|Aston Villa
|62
|37
|18
|8
|11
|6
|6
|Bournemouth
|55
|36
|13
|16
|7
|4
Próximo partido de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Nottingham Forest: 24 de mayo - 10:00 horas
Próximo partido de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Aston Villa: 24 de mayo - 10:00 horas
Horario Bournemouth y Manchester City, según país
- Argentina: 15:30 horas
- Colombia y Perú: 13:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas