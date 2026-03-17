Bournemouth vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Premier League

Por la fecha 31 de la Premier League, Manchester United y Bournemouth se enfrentan el viernes 20 de marzo desde las 15:00 horas, en el Vitality Stadium.

Así llegan Bournemouth y Manchester United

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth terminó con un empate en 0 frente a Burnley en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y empató 3. Recibió 2 goles y sumó 3 a favor.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United venció 3-1 a Aston Villa en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 8 goles en el arco rival y 5 en su portería.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 15 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue un empate por 4 a 4.

El anfitrión está en el décimo puesto con 41 puntos (9 PG - 14 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 54 unidades y se ubica en tercer lugar en el campeonato (15 PG - 9 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 54 30 15 9 6 13 4 Aston Villa 51 30 15 6 9 3 10 Bournemouth 41 30 9 14 7 -2

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Arsenal: 11 de abril - 06:30 horas

Fecha 33: vs Newcastle United: 18 de abril - 09:00 horas

Fecha 34: vs Leeds United: 25 de abril - 09:00 horas

Fecha 35: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 32: vs Leeds United: 13 de abril - 14:00 horas

Fecha 33: vs Chelsea: 18 de abril - 14:00 horas

Fecha 34: vs Brentford: 27 de abril - 14:00 horas

Fecha 35: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Bournemouth y Manchester United, según país