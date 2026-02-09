Fútbol - Inglaterra - Premier League

Brentford vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Brentford y Arsenal se enfrentan en el estadio Griffin Park. El duelo se jugará el jueves 12 de febrero desde las 15:00 horas.

9 de febrero de 2026, 12:27 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Brentford y Arsenal se disputará el próximo jueves 12 de febrero por la fecha 26 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Griffin Park.

Así llegan Brentford y Arsenal

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

Brentford ganó por 3-2 el juego pasado ante Newcastle United. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 6 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Arsenal derrotó 3-0 a Sunderland. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 3 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 4 y empató 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal lo ganó por 2 a 0.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 39 puntos (12 PG - 3 PE - 10 PP), mientras que el visitante ha logrado 56 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (17 PG - 5 PE - 3 PP).

Para Arsenal se avecina una jornada especial cuando se mida en el Derbi del norte de Londres ante Tottenham. El encuentro se disputará el 22 de febrero, a partir de las 11:30 horas en el estadio Wembley Stadium.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City5025155527
3Aston Villa472514569
4Manchester United4425128510
7Brentford3925123105

Próximos partidos de Brentford en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 27: vs Brighton and Hove: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Burnley: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 27: vs Tottenham: 22 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 28: vs Chelsea: 1 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 29: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Arsenal, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

