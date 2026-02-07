Fútbol - Inglaterra - Premier League

Chelsea vs Leeds United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Leeds United, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo martes 10 de febrero a las 14:30 horas.

7 de febrero de 2026, 12:46 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 26 de la Premier League se jugará el próximo martes 10 de febrero a las 14:30 horas.

Así llegan Chelsea y Leeds United

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea consiguió sólo un punto en su último partido frente a Wolverhampton, tras igualar -. En las 4 jornadas anteriores, triunfó en 3 ocasiones y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 9 en el arco rival.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Nottingham Forest. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 10.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Leeds United resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el quinto puesto con 40 puntos (11 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
5Chelsea4024117615
16Leeds United29257810-9

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Leeds United: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 11:30 horas
  • Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 18:00 horas
  • Fecha 30: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y Leeds United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

