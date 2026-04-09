Fútbol - Inglaterra - Premier League

Chelsea vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Chelsea y Manchester City, que se jugará el domingo 12 de abril desde las 10:30 horas en el estadio Stamford Bridge. Dirige Chris Kavanagh.

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DataFactory .

9 de abril de 2026, 9:44 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Manchester City y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo domingo 12 de abril desde las 10:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Premier League.

Así llegan Chelsea y Manchester City

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea viene de caer por 0 a 3 frente a Everton. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City tiene pendiente su enfrentamiento con Crystal Palace que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 48 puntos (13 PG - 9 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 61 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (18 PG - 7 PE - 5 PP).

Chris Kavanagh fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7031217339
2Manchester City6130187532
3Manchester United55311510613
4Aston Villa543116695
6Chelsea4831139915

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 33: vs Manchester United: 18 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 34: vs Brighton and Hove: 26 de abril - 10:30 horas
  • Fecha 35: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 32: vs Chelsea: 12 de abril - 10:30 horas
  • Fecha 33: vs Arsenal: 19 de abril - 10:30 horas
  • Fecha 34: vs Burnley: 21 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 35: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y Manchester City, según país

  • Argentina: 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas