Fútbol - Inglaterra - Premier League

Chelsea vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Chelsea y Newcastle United, que se jugará el sábado 14 de marzo desde las 12:30 horas en el estadio Stamford Bridge. Dirige Paul Tierney.

11 de marzo de 2026, 9:58 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Newcastle United y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo sábado 14 de marzo desde las 12:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 30 de la Premier League.

Así llegan Chelsea y Newcastle United

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea venció por 4-1 a Aston Villa. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 7 goles y ha podido vencer el arco rival 11 veces.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de un triunfo 2 a 1 frente a Manchester United. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo y 3 derrotas. Sumó un total de 9 goles y le metieron 10 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 48 puntos (13 PG - 9 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 39 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (11 PG - 6 PE - 12 PP).

Paul Tierney fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6730207337
2Manchester City6029186532
3Manchester United5129149611
5Chelsea4829139719
12Newcastle United392911612-1

Próximos partidos de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Everton: 21 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 32: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Sunderland: 22 de marzo - 07:00 horas
  • Fecha 32: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y Newcastle United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas