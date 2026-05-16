Chelsea vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

Chelsea recibirá a Tottenham, en el marco de la fecha 37 de la Premier League, el próximo martes 19 de mayo a partir de las 14:15 horas, en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Tottenham

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea sacó un empate por 1 en su visita a Liverpool.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Leeds United. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el noveno puesto con 49 puntos (13 PG - 10 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (9 PG - 11 PE - 16 PP).

Stuart Attwell será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 79 36 24 7 5 42 2 Manchester City 77 36 23 8 5 43 3 Manchester United 65 36 18 11 7 15 9 Chelsea 49 36 13 10 13 6 17 Tottenham 38 36 9 11 16 -9

Próximo partido de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Sunderland: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 38: vs Everton: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Chelsea y Tottenham, según país