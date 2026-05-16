Chelsea vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

Chelsea recibirá a Tottenham, en el marco de la fecha 37 de la Premier League, el próximo martes 19 de mayo a partir de las 14:15 horas, en el estadio Stamford Bridge.
Así llegan Chelsea y Tottenham
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea sacó un empate por 1 en su visita a Liverpool.
Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League
Tottenham obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Leeds United. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.
El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el noveno puesto con 49 puntos (13 PG - 10 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (9 PG - 11 PE - 16 PP).
Stuart Attwell será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|79
|36
|24
|7
|5
|42
|2
|Manchester City
|77
|36
|23
|8
|5
|43
|3
|Manchester United
|65
|36
|18
|11
|7
|15
|9
|Chelsea
|49
|36
|13
|10
|13
|6
|17
|Tottenham
|38
|36
|9
|11
|16
|-9
Próximo partido de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Sunderland: 24 de mayo - 10:00 horas
Próximo partido de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 38: vs Everton: 24 de mayo - 10:00 horas
Horario Chelsea y Tottenham, según país
- Argentina: 16:15 horas
- Colombia y Perú: 14:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:15 horas