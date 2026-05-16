Fútbol - Inglaterra - Premier League

Chelsea vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 37 de la Premier League

La previa del choque de Chelsea ante Tottenham, a disputarse en el estadio Stamford Bridge el martes 19 de mayo desde las 14:15 horas. El árbitro será Stuart Attwell.

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16 de mayo de 2026 a las 2:01 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Chelsea recibirá a Tottenham, en el marco de la fecha 37 de la Premier League, el próximo martes 19 de mayo a partir de las 14:15 horas, en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Tottenham

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea sacó un empate por 1 en su visita a Liverpool.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Leeds United. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 1, con 6 goles a sus rivales y han vencido su valla 5 veces.

El historial se vuelca a favor del equipo local. De los 5 encuentros recientes en el torneo, ha logrado un pleno de victorias. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Chelsea con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el noveno puesto con 49 puntos (13 PG - 10 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 38 unidades y se coloca en décimo séptimo lugar de la tabla (9 PG - 11 PE - 16 PP).

Stuart Attwell será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7936247542
2Manchester City7736238543
3Manchester United65361811715
9Chelsea49361310136
17Tottenham383691116-9

Próximo partido de Chelsea en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 38: vs Sunderland: 24 de mayo - 10:00 horas

Próximo partido de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 38: vs Everton: 24 de mayo - 10:00 horas

Horario Chelsea y Tottenham, según país

  • Argentina: 16:15 horas
  • Colombia y Perú: 14:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:15 horas