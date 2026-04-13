Cienciano vs Puerto Cabello: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo B de la Copa Sudamericana

Puerto Cabello y Cienciano se enfrentarán en el estadio Inca Garcilaso de la Vega el próximo jueves 16 de abril desde las 21:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo B de la Copa Sudamericana.

Así llegan Cienciano y Puerto Cabello

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Cienciano en partidos de la Copa Sudamericana

Cienciano igualó 1-1 frente a Juventud.

Últimos resultados de Puerto Cabello en partidos de la Copa Sudamericana

Puerto Cabello viene de un triunfo 2 a 1 frente a Atlético Mineiro.

Con 3 puntos y 2 gol convertido, Puerto Cabello buscará seguir en el primer lugar de su Grupo B. Por su parte, Cienciano está en segundo puesto, con 1 unidad y 1 anotación.

Ivo Méndez Chávez fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Cienciano en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo B - Fecha 3: vs Atlético Mineiro: 29 de abril - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Puerto Cabello: 5 de mayo - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Atlético Mineiro: 21 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Juventud: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Puerto Cabello en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo B - Fecha 3: vs Juventud: 29 de abril - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 4: vs Cienciano: 5 de mayo - 19:30 horas

Grupo B - Fecha 5: vs Juventud: 21 de mayo - 17:00 horas

Grupo B - Fecha 6: vs Atlético Mineiro: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Cienciano y Puerto Cabello, según país