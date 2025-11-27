Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Crystal Palace vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Crystal Palace y Manchester United, que se jugará el domingo 30 de noviembre desde las 07:00 horas en el estadio Selhurst Park. Dirige Robert Jones.

27 de noviembre de 2025, 1:34 p. m.
Manchester United y Crystal Palace se enfrentarán en el estadio Selhurst Park el próximo domingo 30 de noviembre desde las 07:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 13 de la Premier League.

Así llegan Crystal Palace y Manchester United

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace venció por 2-0 a Wolverhampton. Después de caer en 1 oportunidad, empatar 2 cotejos y ganar 1, llega a esta jornada con la ilusión de evitar rachas negativas. Durante esas jornadas, logró encajar 4 goles y ha podido vencer el arco rival 7 veces.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United perdió ante Everton por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 empates. Logró convertir 10 goles y le han encajado 8.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 3, los visitantes 1 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 2 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Crystal Palace se llevó la victoria por 0 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el quinto puesto y tiene 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 18 unidades y está en el décimo lugar en el torneo (5 PG - 3 PE - 4 PP).

Robert Jones fue designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal291292118
2Chelsea231272312
3Manchester City221271414
5Crystal Palace20125527
10Manchester United18125340

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs Burnley: 3 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Fulham: 7 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 16: vs Manchester City: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Leeds United: 21 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 11:30 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Bournemouth: 15 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 11:30 horas
  • Fecha 18: vs Newcastle United: 26 de diciembre - 15:00 horas

Horario Crystal Palace y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
  • Colombia y Perú: 07:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
  • Venezuela: 08:00 horas

