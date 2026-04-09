Crystal Palace vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Crystal Palace recibirá a Newcastle United, en el marco de la fecha 32 de la Premier League, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 08:00 horas, en el estadio Selhurst Park.
Así llegan Crystal Palace y Newcastle United
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
Crystal Palace tiene pendiente su enfrentamiento con Manchester City que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United viene de perder contra Sunderland por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 7 goles y recibieron 8.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Newcastle United con un marcador de 2-0.
El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (12 PG - 6 PE - 13 PP).
Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|55
|31
|15
|10
|6
|13
|12
|Newcastle United
|42
|31
|12
|6
|13
|-1
|14
|Crystal Palace
|39
|30
|10
|9
|11
|-2
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 32: vs Newcastle United: 12 de abril - 08:00 horas
- Fecha 33: vs West Ham United: 20 de abril - 14:00 horas
- Fecha 34: vs Liverpool: 25 de abril - 09:00 horas
- Fecha 35: vs Bournemouth: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 33: vs Bournemouth: 18 de abril - 09:00 horas
- Fecha 34: vs Arsenal: 25 de abril - 11:30 horas
- Fecha 35: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Horario Crystal Palace y Newcastle United, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas