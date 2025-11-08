Cúcuta vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Primera B

A partir de las 16:00 horas el próximo martes 11 de noviembre, Jaguares visita a Cúcuta en el estadio General Santander, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo A de la Primera B.

Así llegan Cúcuta y Jaguares

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta ganó el encuentro previo ante Huila por 2-1.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares llega triunfante luego de ver caer a Inter de Palmira con un marcador 1-0.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Jaguares se impuso por 1 a 2.

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 4: vs Jaguares: 15 de noviembre - 16:10 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 4: vs Cúcuta: 15 de noviembre - 16:10 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Horario Cúcuta y Jaguares, según país