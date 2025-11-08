Fútbol - Colombia - Segunda División
Cúcuta vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Primera B
Jaguares se mide ante Cúcuta en el estadio General Santander el martes 11 de noviembre a las 16:00 horas.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
A partir de las 16:00 horas el próximo martes 11 de noviembre, Jaguares visita a Cúcuta en el estadio General Santander, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo A de la Primera B.
Así llegan Cúcuta y Jaguares
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B
Cúcuta ganó el encuentro previo ante Huila por 2-1.
Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B
Jaguares llega triunfante luego de ver caer a Inter de Palmira con un marcador 1-0.
Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Jaguares se impuso por 1 a 2.
Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo A - Fecha 4: vs Jaguares: 15 de noviembre - 16:10 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025
- Grupo A - Fecha 4: vs Cúcuta: 15 de noviembre - 16:10 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
- Grupo A - Fecha 6: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
Horario Cúcuta y Jaguares, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas