Fútbol - Colombia - Segunda División

Cúcuta vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo A de la Primera B

Jaguares se mide ante Cúcuta en el estadio General Santander el martes 11 de noviembre a las 16:00 horas.

8 de noviembre de 2025, 4:33 p. m.
A partir de las 16:00 horas el próximo martes 11 de noviembre, Jaguares visita a Cúcuta en el estadio General Santander, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo A de la Primera B.

Así llegan Cúcuta y Jaguares

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta ganó el encuentro previo ante Huila por 2-1.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares llega triunfante luego de ver caer a Inter de Palmira con un marcador 1-0.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 3 ganados para el local y 2 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 21 de septiembre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Jaguares se impuso por 1 a 2.

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 4: vs Jaguares: 15 de noviembre - 16:10 horas
  • Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 4: vs Cúcuta: 15 de noviembre - 16:10 horas
  • Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Horario Cúcuta y Jaguares, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Noticias Destacadas

