Fútbol - Colombia - Segunda División
Cúcuta vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B
El juego entre Cúcuta y Leones FC se disputará el próximo domingo 5 de octubre por la fecha 13 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio General Santander.
Así llegan Cúcuta y Leones FC
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B
En la fecha anterior, Cúcuta se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Atlético FC. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B
Leones FC cayó 1 a 2 ante Huila. No consigue ganar en los últimos partidos y lleva en total 4 sin imponerse. En esos encuentros, ha recibido 7 goles y registró 1 a favor.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta lo ganó por 0 a 1.
El local está en el quinto puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PE - 8 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Jaguares
|33
|12
|11
|0
|1
|14
|2
|Patriotas FC
|23
|12
|7
|2
|3
|5
|3
|Real Cundinamarca
|21
|12
|6
|3
|3
|8
|5
|Cúcuta
|20
|12
|5
|5
|2
|5
|16
|Leones FC
|4
|12
|0
|4
|8
|-14
Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Real Santander: 10 de octubre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025
- Fecha 14: vs Jaguares: 10 de octubre - 17:15 horas
- Fecha 15: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 16: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar
Horario Cúcuta y Leones FC, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
- Colombia y Perú: 16:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
- Venezuela: 17:00 horas