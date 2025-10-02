Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Cúcuta vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

Cúcuta y Leones FC se enfrentan en el estadio General Santander. El duelo se jugará el domingo 5 de octubre desde las 16:00 horas.

DataFactory .

2 de octubre de 2025, 7:22 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Cúcuta y Leones FC se disputará el próximo domingo 5 de octubre por la fecha 13 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio General Santander.

Así llegan Cúcuta y Leones FC

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Cúcuta se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Atlético FC. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC cayó 1 a 2 ante Huila. No consigue ganar en los últimos partidos y lleva en total 4 sin imponerse. En esos encuentros, ha recibido 7 goles y registró 1 a favor.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta lo ganó por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PE - 8 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Jaguares3312110114
2Patriotas FC23127235
3Real Cundinamarca21126338
5Cúcuta20125525
16Leones FC412048-14

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Real Santander: 10 de octubre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

  • Fecha 14: vs Jaguares: 10 de octubre - 17:15 horas
  • Fecha 15: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Cúcuta y Leones FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Régimen de Maduro denuncia “aproximación” de aviones militares de Estados Unidos a Venezuela

2. VIDEO| Beéle tendría como nueva novia a famosa actriz barranquillera; fueron pillados en salida inesperada

3. Revolución fiscal: nueva ley elimina el impuesto federal sobre la renta para ciudadanos estadounidenses

4. Melina Ramírez estuvo en la cárcel El Buen Pastor y reveló el motivo de la visita: “Los errores no nos definen”

5. El NHC advierte: perturbación tropical en el Atlántico podría convertirse en la tormenta Jerry en los próximos días

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.