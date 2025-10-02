Cúcuta vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 de la Primera B

El juego entre Cúcuta y Leones FC se disputará el próximo domingo 5 de octubre por la fecha 13 de la Primera B, a partir de las 16:00 horas en el estadio General Santander.

Así llegan Cúcuta y Leones FC

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

En la fecha anterior, Cúcuta se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Atlético FC. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 4 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Leones FC en partidos de la Primera B

Leones FC cayó 1 a 2 ante Huila. No consigue ganar en los últimos partidos y lleva en total 4 sin imponerse. En esos encuentros, ha recibido 7 goles y registró 1 a favor.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 25 de abril, en Temporada regular del torneo Colombia - Primera B I 2025, y Cúcuta lo ganó por 0 a 1.

El local está en el quinto puesto y alcanzó 20 puntos (5 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo sexto lugar en el campeonato (4 PE - 8 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Jaguares 33 12 11 0 1 14 2 Patriotas FC 23 12 7 2 3 5 3 Real Cundinamarca 21 12 6 3 3 8 5 Cúcuta 20 12 5 5 2 5 16 Leones FC 4 12 0 4 8 -14

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Real Santander: 10 de octubre - 15:00 horas

Fecha 15: vs Real Cartagena: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Orsomarso: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Leones FC en Colombia - Primera B II 2025

Fecha 14: vs Jaguares: 10 de octubre - 17:15 horas

Fecha 15: vs Atlético FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Bogotá FC: Fecha y horario a confirmar

Horario Cúcuta y Leones FC, según país