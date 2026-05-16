Envigado y Quindío se miden por la fecha 6 del grupo A

El cotejo entre Envigado y Quindío, por la fecha 6 del grupo A de la Primera B, se jugará el próximo lunes 18 de mayo, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Polideportivo Sur.

Así llegan Envigado y Quindío

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Envigado en partidos de la Primera B

Envigado logró un triunfo por 2-1 ante Tigres. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso, igualó 2 y ganó 1, en los que acumuló 3 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Quindío en partidos de la Primera B

Quindío viene de caer derrotado 0 a 1 ante Inter de Palmira. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego empatado y solo 3 triunfos. Marcó 4 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 2 ocasiones.

El historial del torneo favorece al conjunto visitante. En los últimos 2 enfrentamientos entre sí, siempre se quedó con el triunfo. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 24 de abril, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y fue Quindío quien ganó 2 a 1.

Horario Envigado y Quindío, según país