Flamengo vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores

El próximo jueves 16 de abril, a partir de las 19:30 horas, Independiente Medellín visita a Flamengo en el Maracanã, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo A de la Copa Libertadores.
Así llegan Flamengo y Independiente Medellín
El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.
Últimos resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
Flamengo ganó su último duelo ante Cusco FC por 2 a 0.
Últimos resultados de Independiente Medellín en partidos de la Copa Libertadores
El anterior partido jugado por Independiente Medellín acabó en empate por 1-1 ante Estudiantes..
En la tabla del Grupo A, Flamengo está en la cima y tiene 3 puntos con 2 goles anotados, mientras que El Poderoso de la Montaña tiene 1 unidad con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el segundo lugar).
El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Matonte.
Próximos partidos de Flamengo en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo A - Fecha 3: vs Estudiantes: 29 de abril - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 4: vs Independiente Medellín: 7 de mayo - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Estudiantes: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 6: vs Cusco FC: 26 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Independiente Medellín en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo A - Fecha 3: vs Cusco FC: 30 de abril - 21:00 horas
- Grupo A - Fecha 4: vs Flamengo: 7 de mayo - 19:30 horas
- Grupo A - Fecha 5: vs Cusco FC: 20 de mayo - 21:00 horas
- Grupo A - Fecha 6: vs Estudiantes: 26 de mayo - 19:30 horas
Horario Flamengo e Independiente Medellín, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas