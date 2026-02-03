Hellas Verona vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Hellas Verona recibirá a Pisa, en el marco de la fecha 24 de la Serie A, el próximo viernes 6 de febrero a partir de las 14:45 horas, en el estadio Marcantonio Bentegodi.
Así llegan Hellas Verona y Pisa
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A
Hellas Verona sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante Cagliari. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.
Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A
Pisa viene de perder contra Sassuolo por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 6 goles y recibieron 15.
Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el vigésimo puesto con 14 puntos (2 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (1 PG - 11 PE - 11 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|55
|23
|18
|1
|4
|33
|2
|Milan
|47
|22
|13
|8
|1
|18
|3
|Napoli
|46
|23
|14
|4
|5
|12
|19
|Pisa
|14
|23
|1
|11
|11
|-21
|20
|Hellas Verona
|14
|23
|2
|8
|13
|-23
Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 25: vs Parma: 15 de febrero - 09:00 horas
- Fecha 26: vs Sassuolo: 20 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 27: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026
- Fecha 25: vs Milan: 13 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 26: vs Fiorentina: 23 de febrero - 14:45 horas
- Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Horario Hellas Verona y Pisa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
- Colombia y Perú: 14:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
- Venezuela: 15:45 horas