Fútbol - Italia - Serie A

Hellas Verona vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

La previa del choque de Hellas Verona ante Pisa, a disputarse en el estadio Marcantonio Bentegodi el viernes 6 de febrero desde las 14:45 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

3 de febrero de 2026, 12:23 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Hellas Verona recibirá a Pisa, en el marco de la fecha 24 de la Serie A, el próximo viernes 6 de febrero a partir de las 14:45 horas, en el estadio Marcantonio Bentegodi.

Así llegan Hellas Verona y Pisa

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Hellas Verona en partidos de la Serie A

Hellas Verona sufrió un duro golpe al caer 0 a 4 en la ultima jornada ante Cagliari. En los duelos previos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 3. Durante esas jornadas, le han hecho 11 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa viene de perder contra Sassuolo por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades e igualó en 2. Marcó 6 goles y recibieron 15.

Fútbol

Celta vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Leeds United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Fútbol

Leones FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Fútbol

Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Fútbol

Juventud vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Fútbol

Independiente Yumbo vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Fútbol

Tigres vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Jugaron por última vez en esta competencia el 18 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 14 puntos (2 PG - 8 PE - 13 PP), mientras que el visitante tiene 14 unidades y se coloca en décimo noveno lugar de la tabla (1 PG - 11 PE - 11 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5523181433
2Milan4722138118
3Napoli4623144512
19Pisa142311111-21
20Hellas Verona14232813-23

Próximos partidos de Hellas Verona en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Parma: 15 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 26: vs Sassuolo: 20 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Pisa en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 25: vs Milan: 13 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 26: vs Fiorentina: 23 de febrero - 14:45 horas
  • Fecha 27: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Horario Hellas Verona y Pisa, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

Más de Fútbol

Celta vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Hellas Verona vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Leeds United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Premier League

Leones FC vs Bogotá FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Boca Juniors vs Real Cundinamarca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Juventud vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Independiente Yumbo vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Tigres vs Orsomarso: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

U. Magdalena vs Envigado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Inter de Palmira vs Quindío: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Primera B

Noticias Destacadas