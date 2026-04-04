Independiente Riv. (M) vs Bolívar: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Independiente Riv. (M) y Bolívar, que se jugará el martes 7 de abril desde las 17:00 horas en el Mundialista de Mendoza. Dirige José Cabero Rebolledo.

4 de abril de 2026, 6:52 a. m.
Bolívar e Independiente Riv. (M) se enfrentarán en el Mundialista de Mendoza el próximo martes 7 de abril desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 1 del grupo C de la Copa Libertadores.

José Cabero Rebolledo fue designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Independiente Riv. (M) en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo C - Fecha 2: vs Fluminense: 15 de abril - 19:30 horas
  • Grupo C - Fecha 3: vs Dep. La Guaira: 30 de abril - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 4: vs Fluminense: 6 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo C - Fecha 5: vs Dep. La Guaira: 21 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 6: vs Bolívar: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Bolívar en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo C - Fecha 2: vs Dep. La Guaira: 14 de abril - 19:00 horas
  • Grupo C - Fecha 3: vs Fluminense: 30 de abril - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 4: vs Dep. La Guaira: 6 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 5: vs Fluminense: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo C - Fecha 6: vs Independiente Riv. (M): 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Independiente Riv. (M) y Bolívar, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas