Inter de Palmira vs Jaguares: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Primera B

Toda la previa del duelo entre Inter de Palmira y Jaguares. El partido se jugará el sábado 15 de noviembre.

DataFactory .

12 de noviembre de 2025, 2:17 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Inter de Palmira y Jaguares correspondiente a la fecha 5 del grupo A se disputará el sábado 15 de noviembre.

Así llegan Inter de Palmira y Jaguares

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Huila. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 6 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

En la jornada anterior, Jaguares igualó 2-2 el juego frente a Cúcuta. Con un historial irregular (1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 7 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Jaguares.

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Cúcuta: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter de Palmira y Jaguares, según país

