Inter de Palmira y Tigres se encuentran en la fecha 6 del grupo A

Inter de Palmira recibe el próximo lunes 18 de mayo a Tigres por la fecha 6 del grupo A de la Primera B, a partir de las 19:00 horas en el estadio Francisco Rivera Escobar.

Así llegan Inter de Palmira y Tigres

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Envigado.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

Inter de Palmira sacó un triunfo frente a Quindío, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos empatados y 1 perdido, con una cifra de 1 gol en contra y registró 1 a favor.

Últimos resultados de Tigres en partidos de la Primera B

Tigres llega a este encuentro con una derrota ante Envigado por 1 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Ha logrado anotar 2 goles y recibieron 6.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 4 victorias, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 24 de abril, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B I 2026, y Tigres fue el ganador por 1 a 0.

Horario Inter de Palmira y Tigres, según país