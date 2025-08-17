Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Internacional vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Libertadores

En la previa de Internacional vs Flamengo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 20 de agosto desde las 19:30 horas en el estadio el Beira-Rio. El árbitro designado será Esteban Ostojich.

17 de agosto de 2025, 11:54 a. m.