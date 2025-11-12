Jaguares vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Primera B

Cúcuta y Jaguares se enfrentarán en el estadio Jaraguay de Montería el próximo sábado 15 de noviembre desde las 16:10 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del grupo A de la Primera B.

Así llegan Jaguares y Cúcuta

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares igualó 2-2 frente a Cúcuta. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 7 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta igualó 2-2 ante Jaguares en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y empate: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y sellaron un empate en 2.

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

