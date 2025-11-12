Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Jaguares vs Cúcuta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo A de la Primera B

Todos los detalles de la previa del partido entre Jaguares y Cúcuta, que se jugará el sábado 15 de noviembre desde las 16:10 horas en el estadio Jaraguay de Montería.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

12 de noviembre de 2025, 2:14 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Cúcuta y Jaguares se enfrentarán en el estadio Jaraguay de Montería el próximo sábado 15 de noviembre desde las 16:10 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 4 del grupo A de la Primera B.

Así llegan Jaguares y Cúcuta

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Jaguares en partidos de la Primera B

Jaguares igualó 2-2 frente a Cúcuta. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 7 goles y registró solo 7 a favor.

Últimos resultados de Cúcuta en partidos de la Primera B

Cúcuta igualó 2-2 ante Jaguares en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias y empate: 3 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 4 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 2 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y sellaron un empate en 2.

Próximos partidos de Jaguares en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 5: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Huila: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Cúcuta en Colombia - Primera B II 2025

  • Grupo A - Fecha 5: vs Huila: Fecha y horario a confirmar
  • Grupo A - Fecha 6: vs Inter de Palmira: Fecha y horario a confirmar

Horario Jaguares y Cúcuta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 18:10 horas
  • Colombia y Perú: 16:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:10 horas
  • Venezuela: 17:10 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

2. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

3. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

4. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

5. Capturan a alias Jeifri, ladrón serial de computadoras de vehículos en Cali

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.