Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Juventud vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Sudamericana

Todo lo que tienes que saber en la previa de Juventud vs Cienciano. El duelo, a disputarse en el estadio Centenario el jueves 9 de abril, comenzará a las 17:00 horas y será dirigido por Bryan Loayza Salazar.

6 de abril de 2026, 8:16 a. m.
Juventud recibe el próximo jueves 9 de abril a Cienciano por la fecha 1 del grupo B de la Copa Sudamericana, a partir de las 17:00 horas en el estadio Centenario.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Bryan Loayza Salazar.

Próximos partidos de Juventud en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo B - Fecha 2: vs Atlético Mineiro: 16 de abril - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 3: vs Puerto Cabello: 29 de abril - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 4: vs Atlético Mineiro: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Puerto Cabello: 21 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Cienciano: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Cienciano en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo B - Fecha 2: vs Puerto Cabello: 16 de abril - 21:00 horas
  • Grupo B - Fecha 3: vs Atlético Mineiro: 29 de abril - 19:30 horas
  • Grupo B - Fecha 4: vs Puerto Cabello: 5 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo B - Fecha 5: vs Atlético Mineiro: 21 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo B - Fecha 6: vs Juventud: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Juventud y Cienciano, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas