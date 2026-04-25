Lanús vs Liga de Quito: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores

Liga de Quito y Lanús se enfrentarán en la Fortaleza el próximo martes 28 de abril desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores.
Así llegan Lanús y Liga de Quito
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Últimos resultados de Lanús en partidos de la Copa Libertadores
Lanús venció por 1-0 a Always Ready.
Últimos resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
Liga de Quito viene de un triunfo 2 a 0 frente a Mirassol.
Con 6 puntos y 3 gol convertido, LDU Quito buscará seguir en el primer lugar de su Grupo G. Por su parte, El Granate está en tercer puesto, con 3 unidades y 1 anotación.
Próximos partidos de Lanús en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo G - Fecha 4: vs Always Ready: 5 de mayo - 19:30 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Liga de Quito: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Mirassol: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de Liga de Quito en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026
- Grupo G - Fecha 4: vs Mirassol: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 19:30 horas
- Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario Lanús y Liga de Quito, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas