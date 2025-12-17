Leeds United vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

El próximo sábado 20 de diciembre, a partir de las 15:00 horas, Crystal Palace visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Crystal Palace

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar ante Brentford por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 10 goles marcados y 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Manchester City. En los últimos enfrentamientos, tuvo 3 victorias y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 6 en contra.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2022-2023, y Crystal Palace se quedó con la victoria por 1 a 5.

El anfitrión está en el décimo séptimo puesto con 16 puntos (4 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (7 PG - 5 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 36 16 11 3 2 20 2 Manchester City 34 16 11 1 4 22 3 Aston Villa 33 16 10 3 3 8 5 Crystal Palace 26 16 7 5 4 5 17 Leeds United 16 16 4 4 8 -10

Próximos partidos de Leeds United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs Sunderland: 28 de diciembre - 09:00 horas

Fecha 19: vs Liverpool: 31 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 20: vs Manchester United: 4 de enero - 07:30 horas

Fecha 21: vs Newcastle United: 7 de enero - 15:15 horas

Fecha 22: vs Fulham: 17 de enero - 10:00 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 18: vs Tottenham: 28 de diciembre - 11:30 horas

Fecha 19: vs Fulham: 31 de diciembre - 12:30 horas

Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 10:00 horas

Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 14:30 horas

Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 10:00 horas

Horario Leeds United y Crystal Palace, según país