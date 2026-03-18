Levante vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

El cotejo entre Levante y Real Oviedo, por la fecha 29 de la Liga, se jugará el próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Real Oviedo

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de un resultado igualado, 1-1, ante Rayo Vallecano. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Valencia con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 8.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Levante quien ganó 0 a 2.

El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 23 puntos (5 PG - 8 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (4 PG - 9 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 70 28 23 1 4 49 2 Real Madrid 66 28 21 3 4 36 3 Atlético de Madrid 57 28 17 6 5 22 19 Levante 23 28 5 8 15 -16 20 Real Oviedo 21 28 4 9 15 -26

Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Real Sociedad: 4 de abril - 07:00 horas

Fecha 31: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 30: vs Sevilla: 5 de abril - 11:30 horas

Fecha 31: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Real Oviedo, según país