Levante vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

El cotejo entre Levante y Real Oviedo, por la fecha 29 de la Liga, se jugará el próximo sábado 21 de marzo, a partir de las 12:30 horas, en el estadio Ciutat de València.
Así llegan Levante y Real Oviedo
Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante viene de un resultado igualado, 1-1, ante Rayo Vallecano. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 4 goles a favor y habiendo recibido 6.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo llega con ventaja tras derrotar a Valencia con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha empatado en 2 ocasiones en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 8.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 4 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Levante quien ganó 0 a 2.
El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 23 puntos (5 PG - 8 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 21 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (4 PG - 9 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|70
|28
|23
|1
|4
|49
|2
|Real Madrid
|66
|28
|21
|3
|4
|36
|3
|Atlético de Madrid
|57
|28
|17
|6
|5
|22
|19
|Levante
|23
|28
|5
|8
|15
|-16
|20
|Real Oviedo
|21
|28
|4
|9
|15
|-26
Próximos partidos de Levante en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Real Sociedad: 4 de abril - 07:00 horas
- Fecha 31: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026
- Fecha 30: vs Sevilla: 5 de abril - 11:30 horas
- Fecha 31: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 32: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Real Oviedo, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas