Libertad vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores

El próximo martes 28 de abril, a partir de las 17:00 horas, Independiente del Valle visita a Libertad en el Tuyukuá, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo H de la Copa Libertadores.

Así llegan Libertad y Independiente del Valle

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores

Libertad fue derrotado en el Tigo La Huerta frente a Rosario Central por 0 a 1 en el marcador.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores

Independiente del Valle viene de vencer a UCV en casa por 3 a 1.

El puntero no quiere aflojar y desea mantenerse como líder del Grupo H. Ind. del Valle acumula 4 puntos y 3 goles, mientras que Libertad necesita remontar posiciones para salir de la última posición, sin unidades.

Próximos partidos de Libertad en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo H - Fecha 4: vs Rosario Central: 5 de mayo - 17:00 horas

Grupo H - Fecha 5: vs Independiente del Valle: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo H - Fecha 6: vs UCV: 27 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Independiente del Valle en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo H - Fecha 4: vs UCV: 5 de mayo - 19:00 horas

Grupo H - Fecha 5: vs Libertad: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo H - Fecha 6: vs Rosario Central: 27 de mayo - 17:00 horas

Horario Libertad e Independiente del Valle, según país