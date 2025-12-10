Fútbol - Inglaterra - Premier League
Liverpool vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League
En la previa de Liverpool vs Brighton and Hove, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 13 de diciembre desde las 10:00 horas en el estadio Anfield. El árbitro designado será Craig Pawson.
El próximo sábado 13 de diciembre, a partir de las 10:00 horas, Brighton and Hove visita a Liverpool en el estadio Anfield, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Premier League.
Así llegan Liverpool y Brighton and Hove
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League
Liverpool viene de empatar ante Leeds United por 3-3. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 10 goles marcados y 6 en el arco rival.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
El anterior partido jugado por Brighton and Hove acabó en empate por 1-1 ante West Ham United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 8 goles a sus rivales y le han encajado 6 tantos.
Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 19 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Brighton and Hove se quedó con la victoria por 3 a 2.
El anfitrión está en el décimo puesto con 23 puntos (7 PG - 2 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 23 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (6 PG - 5 PE - 4 PP).
El encargado de impartir justicia en el partido será Craig Pawson.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|33
|15
|10
|3
|2
|19
|2
|Manchester City
|31
|15
|10
|1
|4
|19
|3
|Aston Villa
|30
|15
|9
|3
|3
|7
|8
|Brighton and Hove
|23
|15
|6
|5
|4
|4
|10
|Liverpool
|23
|15
|7
|2
|6
|0
Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Tottenham: 20 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 18: vs Wolverhampton: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Leeds United: 31 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 20: vs Fulham: 4 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Arsenal: 8 de enero - 15:00 horas
Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Sunderland: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Arsenal: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs West Ham United: 30 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 20: vs Burnley: 3 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Manchester City: 7 de enero - 14:30 horas
Horario Liverpool y Brighton and Hove, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas