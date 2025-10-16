Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Liverpool vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Premier League

La previa del choque de Liverpool ante Manchester United, a disputarse en el estadio Anfield el domingo 19 de octubre desde las 10:30 horas. El árbitro será Michael Oliver.

DataFactory

16 de octubre de 2025, 1:44 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Liverpool recibirá a Manchester United, en el marco de la fecha 8 de la Premier League, el próximo domingo 19 de octubre a partir de las 10:30 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Manchester United

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Chelsea. En los duelos previos, lleva ganados 3 juegos y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 6 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de derrotar a Sunderland con un marcador 2 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades y resultó perdedor en 2 ocasiones. Anotó 8 goles y le han convertido 9 en su arco.

Liverpool es una fortaleza como local: sumó su tercer triunfo consecutivo en el estadio Anfield.

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 2 y empataron otras 3 veces. Jugaron por última vez en esta competencia el 5 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y el partido finalizó con un empate a 2.

El local se ubica en el segundo puesto con 15 puntos (5 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 10 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (3 PG - 1 PE - 3 PP).

Michael Oliver será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal16751111
2Liverpool1575024
3Tottenham1474218
4Bournemouth1474213
10Manchester United107313-2

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Brentford: 25 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Aston Villa: 1 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 11: vs Manchester City: 9 de noviembre - 11:30 horas
  • Fecha 12: vs Nottingham Forest: 22 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 13: vs West Ham United: 30 de noviembre - 09:05 horas

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 9: vs Brighton and Hove: 25 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Nottingham Forest: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Tottenham: 8 de noviembre - 07:30 horas
  • Fecha 12: vs Everton: 24 de noviembre - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 07:00 horas

Horario Liverpool y Manchester United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
  • Colombia y Perú: 10:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
  • Venezuela: 11:30 horas

