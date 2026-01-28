Fútbol - Inglaterra - Premier League

Liverpool vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

La previa del choque de Liverpool ante Newcastle United, a disputarse en el estadio Anfield el sábado 31 de enero desde las 15:00 horas. El árbitro será Simon Hooper.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

28 de enero de 2026, 1:29 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Liverpool recibirá a Newcastle United, en el marco de la fecha 24 de la Premier League, el próximo sábado 31 de enero a partir de las 15:00 horas, en el estadio Anfield.

Así llegan Liverpool y Newcastle United

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

Liverpool sufrió un duro golpe al caer 2 a 3 en la ultima jornada ante Bournemouth. El local no ha ganado en ninguno de los últimos partidos jugados y sus resultados anteriores fueron empates. En estos cotejos, sumó una cifra de 6 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de perder contra Aston Villa por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 1 y ganó 3. Marcó 9 goles y recibieron 6.

Fútbol

Envigado vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Orsomarso vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Fútbol

Osasuna vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Real Oviedo vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Levante vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Elche vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Fútbol

Cagliari vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Fútbol

Napoli vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

En los 5 partidos más recientes entre ellos en este torneo, los locales ganaron 4 y empataron otra 1 vez. Jugaron por última vez en esta competencia el 25 de agosto, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Liverpool con un marcador de 2-3.

El local se ubica en el sexto puesto con 36 puntos (10 PG - 6 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 33 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (9 PG - 6 PE - 8 PP).

Simon Hooper será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5023155325
2Manchester City4623144526
3Aston Villa4623144510
6Liverpool362310673
9Newcastle United33239683

Próximos partidos de Liverpool en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Manchester City: 8 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 26: vs Sunderland: 11 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Nottingham Forest: 21 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 28: vs West Ham United: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 12:30 horas
  • Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Liverpool y Newcastle United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Más de Fútbol

Envigado vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Orsomarso vs U. Magdalena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Primera B

Osasuna vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Real Oviedo vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Levante vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Elche vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Liga

Cagliari vs Hellas Verona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Napoli vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Pisa vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Serie A

Wolverhampton vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Premier League

Noticias Destacadas