F�tbol - Italia - Serie A

Mateo Pellegrino ayud� con doblete a Parma en victoria 2-1 frente a Torino

Todo lo que dej� el duelo entre Parma y Torino: resumen, resultado, jugadas destacadas y c�mo queda la tabla de la Serie A.

DataFactory .

29 de septiembre de 2025, 8:32 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El delantero Mateo Pellegrino dio el triunfo a Parma con dos goles, venciendo este lunes a Torino por 2 a 1 en el estadio Ennio Tardini. A los 35 minutos del primer tiempo, la primera conquista de penal de Mateo Pellegrino marc� el inicio de la euforia para su equipo. M�s tarde, en el 26 de la segunda etapa, determin� el resultado de 2 a 1 con un cabezazo. El empate moment�neo lo hab�a logrado Cyril Ngong�, con una jugada pasados 4' de la misma mitad.

El desempe�o Mateo Pellegrino lo posicion� como el jugador m�s destacado del encuentro. El delantero de Parma mostr� su mejor nivel al marcar 2 goles y rematar 4 veces al arco contrario.

Otro jugador que tuvo gran partido fue Cyril Ngong�. El atacante de Torino brill� al convertir 1 gol y al patear 4 veces.

El DT de Parma, Carlos Cuesta, present� una disposici�n t�ctica 3-5-2 con Zion Suzuki en el arco; Enrico Delprato, Alessandro Circati y Abdoulaye Ndiaye en la l�nea defensiva; Sascha Britschgi, Adri�n Bernab�, Lamine Keita, Emanuele Valeri y Gaetano Oristanio en el medio; y Patrick Cutrone y Mateo Pellegrino en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Marco Baroni sali� con una disposici�n t�ctica 3-4-3 con Franco Israel bajo los tres palos; Ardian Ismajli, Guillermo Marip�n y Sa�l Coco en defensa; Valentino Lazaro, Cesare Casadei, Kristjan Asllani y Niels Nkounkou en la mitad de cancha; y Cyril Ngong�, Giovanni Simeone y Nikola Vlasic en la delantera.

Giuseppe Collu fue el �rbitro escogido para el partido en el estadio Ennio Tardini.

En la pr�xima fecha, Parma recibir� a Lecce y Torino jugar� de visitante frente a Lazio.

De esta manera el local est� en el d�cimo tercer puesto en el campeonato con 5 puntos, mientras que la visita, con 4, queda en el d�cimo cuarto lugar.

Cambios en Parma

  • 57' 2T - Sali� Gaetano Oristanio por Adrian Benedyczak
  • 80' 2T - Salieron Adri�n Bernab� por Nahuel Est�vez y Patrick Cutrone por Oliver Sorensen
  • 91' 2T - Sali� Mateo Pellegrino por Milan Djuric

Amonestados en Parma:

  • 15' 1T Abdoulaye Ndiaye (Conducta antideportiva), 14' 2T Mateo Pellegrino (Conducta antideportiva) y 45' 2T Enrico Delprato (Insultar o desaprobar al �rbitro)

Cambios en Torino

  • 69' 2T - Sali� Niels Nkounkou por Cristiano Biraghi
  • 70' 2T - Sali� Kristjan Asllani por Adrien Tam�ze
  • 76' 2T - Sali� Ardian Ismajli por Che Adams
  • 86' 2T - Salieron Nikola Vlasic por Zakaria Aboukhlal y Giovanni Simeone por Alieu Njie

Amonestados en Torino:

  • 29' 1T Cyril Ngong� (Conducta antideportiva), 5' 2T Marco Baroni (Insultar o desaprobar al �rbitro), 22' 2T Niels Nkounkou (Insultar o desaprobar al �rbitro) y 46' 2T Alieu Njie (Conducta antideportiva)

