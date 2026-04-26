Mirassol vs Always Ready: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo G de la Copa Libertadores se jugará el próximo miércoles 29 de abril a las 17:00 horas.

Así llegan Mirassol y Always Ready

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores

Mirassol no quiere lamentar otra caída: 0 a 2 finalizó su partido frente a Liga de Quito.

Últimos resultados de Always Ready en partidos de la Copa Libertadores

Always Ready viene de caer en su estadio ante Lanús por 0 a 1.

Ambos equipos buscarán escalar posiciones en esta etapa. Con 3 puntos Mirassol se encuentra segundo en el grupo. Por su parte, Always Ready se ubica último al no sumar unidades.

Próximos partidos de Mirassol en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 4: vs Liga de Quito: 7 de mayo - 17:00 horas

Grupo G - Fecha 5: vs Always Ready: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo G - Fecha 6: vs Lanús: 26 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Always Ready en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo G - Fecha 4: vs Lanús: 5 de mayo - 19:30 horas

Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 17:00 horas

Horario Mirassol y Always Ready, según país