Napoli vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Napoli y Atalanta se miden en el estadio Diego Armando Maradona el sábado 22 de noviembre a las 14:45 horas.

19 de noviembre de 2025, 12:30 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 12 de la Serie A, Atalanta y Napoli se enfrentan el sábado 22 de noviembre desde las 14:45 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.

Así llegan Napoli y Atalanta

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

Napoli no pudo ante Bologna en el Stadio Renato Dall'Ara. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta llega a este partido con una derrota por 0 a 3 ante Sassuolo. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 derrota y 3 empates, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 6.

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Napoli sacó un triunfo, con un marcador 2 a 3.

El anfitrión está en el cuarto puesto con 22 puntos (7 PG - 1 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 13 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (2 PG - 7 PE - 2 PP).

Durante la próxima jornada, Napoli se medirá frente a Roma en el tan esperado "Derby Del Sole". El duelo se llevará a cabo en el estadio Stadio Olimpico, el 30 de noviembre desde las 14:45 horas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter241180314
2Roma24118037
3Milan22116418
4Napoli22117136
13Atalanta13112722

Próximos partidos de Napoli en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Roma: 30 de noviembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Juventus: 7 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Udinese: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 17: vs Cremonese: 28 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 18: vs Lazio: 4 de enero - 06:30 horas

Próximos partidos de Atalanta en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 12:00 horas
  • Fecha 14: vs Hellas Verona: 6 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 15: vs Cagliari: 13 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 16: vs Genoa: 21 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Inter: 28 de diciembre - 14:45 horas

Horario Napoli y Atalanta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:45 horas
  • Colombia y Perú: 14:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:45 horas
  • Venezuela: 15:45 horas

