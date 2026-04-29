Newcastle United tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Brighton and Hove

El duelo entre Newcastle United y Brighton and Hove correspondiente a la fecha 35 se disputará en el estadio St. James Park desde las 09:00 horas, el sábado 2 de mayo.

Así llegan Newcastle United y Brighton and Hove

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Arsenal. Suma 3 partidos sin ganar y en 1 ha triunfado. En esas jornadas, le hicieron 7 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove venció en casa a Chelsea por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 3 y ha empatado 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 3 en su arco.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Brighton and Hove.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 42 puntos (12 PG - 6 PE - 16 PP), mientras que la visita sumó 50 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (13 PG - 11 PE - 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Chris Kavanagh.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 61 34 17 10 7 14 6 Brighton and Hove 50 34 13 11 10 9 14 Newcastle United 42 34 12 6 16 -4

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Nottingham Forest: 10 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs West Ham United: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Wolverhampton: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Leeds United: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Newcastle United y Brighton and Hove, según país