Wolverhampton quiere romper su racha negativa y ganar frente a Sunderland

A partir de las 09:00 horas el próximo sábado 2 de mayo, Sunderland visita a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por el duelo correspondiente a la fecha 35 de la Premier League.

Así llegan Wolverhampton y Sunderland

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Tottenham. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos. Ha recibido 11 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland cayó derrotado 0 a 5 ante Nottingham Forest. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 2 veces y ganó 2. Ha marcado 6 goles y recibió 11.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Sunderland se impuso por 2 a 0.

El local se ubica en el vigésimo puesto con 17 puntos (3 PG - 8 PE - 23 PP), mientras que el visitante tiene 46 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (12 PG - 10 PE - 12 PP).

Paul Tierney es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 73 34 22 7 5 38 2 Manchester City 70 33 21 7 5 37 3 Manchester United 61 34 17 10 7 14 12 Sunderland 46 34 12 10 12 -9 20 Wolverhampton 17 34 3 8 23 -38

Próximos partidos de Wolverhampton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Brighton and Hove: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Fulham: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 36: vs Manchester United: 9 de mayo - 09:00 horas

Fecha 37: vs Everton: 17 de mayo - 09:00 horas

Fecha 38: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Wolverhampton y Sunderland, según país