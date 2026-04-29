Por la fecha 35 se enfrentarán Udinese y Torino

Torino y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 2 de mayo desde las 08:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 35 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Torino

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese igualó 3-3 frente a Lazio. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Le convirtieron 4 goles y registró solo 8 a favor.

Últimos resultados de Torino en partidos de la Serie A

Torino igualó 2-2 ante Inter en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victorias, empate y derrota: 2, 1 y 1 respectivamente. En ellos, tuvo 7 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 2 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 7 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Udinese se llevó la victoria por 1 a 2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 44 puntos (12 PG - 8 PE - 14 PP), mientras que la visita sumó 41 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (11 PG - 8 PE - 15 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 79 34 25 4 5 49 2 Napoli 69 34 21 6 7 19 3 Milan 67 34 19 10 5 21 11 Udinese 44 34 12 8 14 -5 13 Torino 41 34 11 8 15 -17

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Cagliari: 9 de mayo - 08:00 horas

Fecha 37: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Torino en Italia - Serie A 2025-2026

Fecha 36: vs Sassuolo: 8 de mayo - 13:45 horas

Fecha 37: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Horario Udinese y Torino, según país