Newcastle United vs Arsenal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de la Premier League

Newcastle United recibe el próximo domingo 28 de septiembre a Arsenal por la fecha 6 de la Premier League, a partir de las 10:30 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Arsenal

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Newcastle United igualó 0-0 el juego ante Bournemouth. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 3 goles y marcó 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Arsenal logró empatar 1-1 ante Manchester City. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 10 goles y sus rivales lograron anotar 2 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 2 victorias, mientras que el visitante contó con 3 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 18 de mayo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Arsenal fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo tercer puesto con 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 1 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Jarred Gillett.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Liverpool 15 5 5 0 0 6 2 Arsenal 10 5 3 1 1 8 3 Tottenham 10 5 3 1 1 7 4 Bournemouth 10 5 3 1 1 1 13 Newcastle United 6 5 1 3 1 0

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 7: vs Nottingham Forest: 5 de octubre - 08:00 horas

Fecha 8: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 09:00 horas

Fecha 9: vs Fulham: 25 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs West Ham United: 2 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 11: vs Brentford: 9 de noviembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Arsenal en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 7: vs West Ham United: 4 de octubre - 09:00 horas

Fecha 8: vs Fulham: 18 de octubre - 11:30 horas

Fecha 9: vs Crystal Palace: 26 de octubre - 09:00 horas

Fecha 10: vs Burnley: 1 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 11: vs Sunderland: 8 de noviembre - 12:30 horas

Horario Newcastle United y Arsenal, según país