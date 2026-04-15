Newcastle United vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Bournemouth. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park el sábado 18 de abril, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Thomas Bramall.

15 de abril de 2026, 9:20 a. m.
Así llegan Newcastle United y Bournemouth

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United cayó 1 a 2 ante Crystal Palace en el Selhurst Park. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 8 en su portería .

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Arsenal. Con cuatro empates en las jornadas previas de la temporada actual, pudo festejar 5 goles y han vencido su valla en 4 oportunidades.

Los cotejos más recientes muestran un total de 2 victorias para el conjunto visitante. Los 3 restantes terminaron con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 21 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el décimo cuarto puesto con 42 puntos (12 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que el visitante llegó a 45 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (10 PG - 15 PE - 7 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Thomas Bramall.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal7032217438
2Manchester City6431197535
3Manchester United55321510712
11Bournemouth453210157-1
14Newcastle United423212614-2

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 34: vs Arsenal: 25 de abril - 11:30 horas
  • Fecha 35: vs Brighton and Hove: 2 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 36: vs Nottingham Forest: 10 de mayo - 08:00 horas
  • Fecha 37: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Bournemouth en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 34: vs Leeds United: 22 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 35: vs Crystal Palace: 2 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 36: vs Fulham: 9 de mayo - 09:00 horas
  • Fecha 37: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 38: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Horario Newcastle United y Bournemouth, según país

  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas