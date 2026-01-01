Newcastle United vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Newcastle United recibe el próximo domingo 4 de enero a Crystal Palace por la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio St. James Park.
Así llegan Newcastle United y Crystal Palace
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League
Newcastle United sacó un triunfo frente a Burnley, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 6 goles en contra y registró 7 a favor.
Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League
En la fecha anterior, Crystal Palace logró empatar - ante Fulham. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Newcastle United fue el ganador por 5 a 0.
El local está en el décimo puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 6 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será John Brooks.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|45
|19
|14
|3
|2
|25
|2
|Manchester City
|40
|18
|13
|1
|4
|26
|3
|Aston Villa
|39
|19
|12
|3
|4
|7
|10
|Newcastle United
|26
|19
|7
|5
|7
|2
|11
|Crystal Palace
|26
|18
|7
|5
|6
|1
Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 15:15 horas
- Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 09:00 horas
- Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 15:00 horas
- Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 12:30 horas
Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 14:30 horas
- Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 10:00 horas
- Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 09:00 horas
- Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas
Horario Newcastle United y Crystal Palace, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela: 11:00 horas