Fútbol - Inglaterra - Premier League

Newcastle United vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Newcastle United vs Crystal Palace. El duelo, a disputarse en el estadio St. James Park el domingo 4 de enero, comenzará a las 10:00 horas y será dirigido por John Brooks.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

1 de enero de 2026, 11:46 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Newcastle United recibe el próximo domingo 4 de enero a Crystal Palace por la fecha 20 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio St. James Park.

Así llegan Newcastle United y Crystal Palace

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United sacó un triunfo frente a Burnley, con un marcador 3-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 6 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Crystal Palace logró empatar - ante Fulham. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.

Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Fútbol

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fútbol

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 16 de abril, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Newcastle United fue el ganador por 5 a 0.

El local está en el décimo puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que el visitante llegó a 26 unidades y se coloca en el décimo primer lugar en el torneo (7 PG - 5 PE - 6 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será John Brooks.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4519143225
2Manchester City4018131426
3Aston Villa391912347
10Newcastle United26197572
11Crystal Palace26187561

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 21: vs Leeds United: 7 de enero - 15:15 horas
  • Fecha 22: vs Wolverhampton: 18 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 23: vs Aston Villa: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Liverpool: 31 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 25: vs Brentford: 7 de febrero - 12:30 horas

Próximos partidos de Crystal Palace en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 20: vs Newcastle United: 4 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 21: vs Aston Villa: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Sunderland: 17 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 23: vs Chelsea: 25 de enero - 09:00 horas
  • Fecha 24: vs Nottingham Forest: 1 de febrero - 09:00 horas

Horario Newcastle United y Crystal Palace, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas

Más de Fútbol

Mallorca vs Girona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Alavés vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Sevilla vs Levante: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Hellas Verona vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Lazio vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Inter vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Fiorentina vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Serie A

Manchester City vs Chelsea: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 de la Premier League

Noticias Destacadas