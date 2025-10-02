Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Newcastle United vs Nottingham Forest: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Newcastle United y Nottingham Forest. El partido se jugará en el estadio St. James Park el domingo 5 de octubre a las 08:00 horas. Será arbitrado por Peter Bankes.

DataFactory .

2 de octubre de 2025, 3:26 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Newcastle United y Nottingham Forest correspondiente a la fecha 7 se disputará en el estadio St. James Park desde las 08:00 horas, el domingo 5 de octubre.

Así llegan Newcastle United y Nottingham Forest

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Arsenal. Suma 1 partido sin ganar, en 1 ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

A Nottingham Forest no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Sunderland. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 empates, tiene 2 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 4 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 23 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 4-3 a favor de Newcastle United.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo séptimo lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 3 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Peter Bankes.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Liverpool1565015
2Arsenal1364119
3Crystal Palace1263305
15Newcastle United66132-1
17Nottingham Forest56123-5

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 9: vs Fulham: 25 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs West Ham United: 2 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 11: vs Brentford: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Manchester City: 22 de noviembre - 12:30 horas

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 8: vs Chelsea: 18 de octubre - 06:30 horas
  • Fecha 9: vs Bournemouth: 26 de octubre - 09:00 horas
  • Fecha 10: vs Manchester United: 1 de noviembre - 10:00 horas
  • Fecha 11: vs Leeds United: 9 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 12: vs Liverpool: 22 de noviembre - 10:00 horas

Horario Newcastle United y Nottingham Forest, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

