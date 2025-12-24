Fútbol - Inglaterra - Premier League

Nottingham Forest vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Nottingham Forest vs Manchester City. El duelo, a disputarse en el estadio City Ground el sábado 27 de diciembre, comenzará a las 07:30 horas y será dirigido por Robert Jones.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

24 de diciembre de 2025, 11:40 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Nottingham Forest recibe el próximo sábado 27 de diciembre a Manchester City por la fecha 18 de la Premier League, a partir de las 07:30 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Manchester City

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

Nottingham Forest cayó 0 a 1 ante Fulham en el Craven Cottage. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos y perdido 2. Durante esos cotejos, convirtió 4 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-0 a West Ham United. Con un buen marcador, llega a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha positiva. Durante esos cotejos, pudo convertir 17 goles y le han marcado 6.

Fútbol

Udinese vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Lecce vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Parma vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Pisa vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Torino vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Fútbol

Brentford vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Fútbol

Arsenal vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 8 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Nottingham Forest fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 9 PP), mientras que el visitante llegó a 37 unidades y se coloca en el segundo lugar en el torneo (12 PG - 1 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Robert Jones.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal3917123221
2Manchester City3717121425
3Aston Villa361711339
4Chelsea291785412
17Nottingham Forest1817539-9

Próximos partidos de Nottingham Forest en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Everton: 30 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 20: vs Aston Villa: 3 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 21: vs West Ham United: 6 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 22: vs Arsenal: 17 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 23: vs Brentford: 25 de enero - 09:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 19: vs Sunderland: 31 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Chelsea: 4 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 21: vs Brighton and Hove: 7 de enero - 14:30 horas
  • Fecha 22: vs Manchester United: 17 de enero - 07:30 horas
  • Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 10:00 horas

Horario Nottingham Forest y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

Mas de Fútbol

Udinese vs Lazio: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Lecce vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Parma vs Fiorentina: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Pisa vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Torino vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Serie A

Brentford vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Arsenal vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Nottingham Forest vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

West Ham United vs Fulham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Chelsea vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Premier League

Noticias Destacadas