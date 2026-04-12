Fútbol - CONMEBOL - Copa Sudamericana

Olimpia vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana

Todos los detalles de la previa del partido entre Olimpia y Barracas Central, que se jugará el miércoles 15 de abril desde las 19:00 horas en el estadio Defensores del Chaco.

DataFactory .

12 de abril de 2026, 9:36 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Barracas Central y Olimpia se enfrentarán en el estadio Defensores del Chaco el próximo miércoles 15 de abril desde las 19:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 2 del grupo G de la Copa Sudamericana.

Así llegan Olimpia y Barracas Central

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 0 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Olimpia en partidos de la Copa Sudamericana

Olimpia venció por 2-0 a Audax Italiano.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos de la Copa Sudamericana

Barracas Central igualó 0-0 ante Vasco da Gama en la jornada anterior..

Con 3 puntos y 2 goles convertidos, Olimpia buscará seguir en el primer lugar de su Grupo G. Por su parte, Barracas C. está en segundo puesto, con 1 unidad.

Próximos partidos de Olimpia en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo G - Fecha 3: vs Vasco da Gama: 30 de abril - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 4: vs Barracas Central: 6 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo G - Fecha 5: vs Vasco da Gama: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 6: vs Audax Italiano: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Barracas Central en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo G - Fecha 3: vs Audax Italiano: 28 de abril - 19:00 horas
  • Grupo G - Fecha 4: vs Olimpia: 6 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo G - Fecha 5: vs Audax Italiano: 19 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo G - Fecha 6: vs Vasco da Gama: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Olimpia y Barracas Central, según país

  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas