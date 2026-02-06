Fútbol - Colombia - Segunda División

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Orsomarso y Patriotas FC se enfrentan en el estadio Daniel Villa Zapata. El duelo se jugará el lunes 9 de febrero desde las 18:10 horas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

6 de febrero de 2026, 3:36 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Orsomarso y Patriotas FC se disputará el próximo lunes 9 de febrero por la fecha 4 de la Primera B, a partir de las 18:10 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y Patriotas FC

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso ganó por 1-0 el juego pasado ante Tigres. En los últimos 2 partidos disputados se llevó 1 victoria y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC cayó 0 a 2 ante Barranquilla FC. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 3 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Fútbol

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Fútbol

Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Fútbol

Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

De los últimos 4 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Quindío933005
2Real Cartagena732102
3Envigado622004
6Orsomarso632011
9Patriotas FC33102-2

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Boca Juniors: 17 de febrero - 19:30 horas
  • Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 22 de febrero - 15:00 horas
  • Fecha 7: vs Envigado: 1 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Cartagena: 5 de marzo - 20:05 horas
  • Fecha 9: vs Atlético FC: 11 de marzo - 17:45 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 5: vs Bogotá FC: 14 de febrero - 14:00 horas
  • Fecha 6: vs Atlético FC: 20 de febrero - 20:30 horas
  • Fecha 7: vs Real Cundinamarca: 28 de febrero - 16:00 horas
  • Fecha 8: vs Tigres: 6 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 9: vs Quindío: 11 de marzo - 20:00 horas

Horario Orsomarso y Patriotas FC, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 20:10 horas
  • Colombia y Perú: 18:10 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:10 horas
  • Venezuela: 19:10 horas

Más de Fútbol

Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Bogotá FC vs Real Cartagena: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

U. Magdalena vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Quindío vs Independiente Yumbo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Atlético FC vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Envigado vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Villarreal vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 23 de la Liga

Roma vs Cagliari: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Atalanta vs Cremonese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Serie A

Real Cundinamarca vs Leones FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

Noticias Destacadas