Orsomarso vs Patriotas FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Primera B

El juego entre Orsomarso y Patriotas FC se disputará el próximo lunes 9 de febrero por la fecha 4 de la Primera B, a partir de las 18:10 horas en el estadio Daniel Villa Zapata.

Así llegan Orsomarso y Patriotas FC

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Orsomarso en partidos de la Primera B

Orsomarso ganó por 1-0 el juego pasado ante Tigres. En los últimos 2 partidos disputados se llevó 1 victoria y perdió 1 encuentro. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 3.

Últimos resultados de Patriotas FC en partidos de la Primera B

Patriotas FC cayó 0 a 2 ante Barranquilla FC. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 3 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

De los últimos 4 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 2 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 12 de agosto, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y finalizó en un empate 2-2.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el noveno lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 9 3 3 0 0 5 2 Real Cartagena 7 3 2 1 0 2 3 Envigado 6 2 2 0 0 4 6 Orsomarso 6 3 2 0 1 1 9 Patriotas FC 3 3 1 0 2 -2

Próximos partidos de Orsomarso en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Boca Juniors: 17 de febrero - 19:30 horas

Fecha 6: vs Real Cundinamarca: 22 de febrero - 15:00 horas

Fecha 7: vs Envigado: 1 de marzo - 17:00 horas

Fecha 8: vs Real Cartagena: 5 de marzo - 20:05 horas

Fecha 9: vs Atlético FC: 11 de marzo - 17:45 horas

Próximos partidos de Patriotas FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 5: vs Bogotá FC: 14 de febrero - 14:00 horas

Fecha 6: vs Atlético FC: 20 de febrero - 20:30 horas

Fecha 7: vs Real Cundinamarca: 28 de febrero - 16:00 horas

Fecha 8: vs Tigres: 6 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Quindío: 11 de marzo - 20:00 horas

Horario Orsomarso y Patriotas FC, según país