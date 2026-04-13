Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Palmeiras vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores

En la previa de Palmeiras vs Sporting Cristal, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 16 de abril desde las 17:00 horas en el estadio Allianz Parque. El árbitro designado será Piero Maza Gómez.

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13 de abril de 2026, 7:01 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo jueves 16 de abril, a partir de las 17:00 horas, Sporting Cristal visita a Palmeiras en el estadio Allianz Parque, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo F de la Copa Libertadores.

Así llegan Palmeiras y Sporting Cristal

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Palmeiras en partidos de la Copa Libertadores

Palmeiras viene de empatar ante Junior por 1-1.

Últimos resultados de Sporting Cristal en partidos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal viene de vencer a Cerro Porteño en casa por 1 a 0.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 3 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de mayo, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y Palmeiras se quedó con la victoria por 6 a 0.

En la tabla del Grupo F, Sp. Cristal está en la cima y tiene 3 puntos con 1 gol anotado, mientras que Palmeiras tiene 1 unidad con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el tercer lugar).

El encargado de impartir justicia en el partido será Piero Maza Gómez.

Próximos partidos de Palmeiras en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo F - Fecha 3: vs Cerro Porteño: 29 de abril - 19:30 horas
  • Grupo F - Fecha 4: vs Sporting Cristal: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs Cerro Porteño: 20 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs Junior: 28 de mayo - 17:00 horas

Próximos partidos de Sporting Cristal en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo F - Fecha 3: vs Junior: 28 de abril - 21:00 horas
  • Grupo F - Fecha 4: vs Palmeiras: 5 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo F - Fecha 5: vs Junior: 20 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo F - Fecha 6: vs Cerro Porteño: 28 de mayo - 17:00 horas

Horario Palmeiras y Sporting Cristal, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas