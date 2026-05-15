Pereira se enfrentará ante Real Cundinamarca por la fecha 3 del grupo D

A partir de las 15:30 horas el próximo domingo 17 de mayo, Real Cundinamarca visita a Pereira en el estadio Santiago de Atalayas, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo D de la Copa Colombia.
Así llegan Pereira y Real Cundinamarca
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia
Pereira llega con resultado de empate, 1-1, ante Independiente Yumbo.
Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Copa Colombia
Real Cundinamarca llega triunfante luego de ver caer a Independiente Yumbo con un marcador 2-0.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de septiembre, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Real Cundinamarca se impuso por 2 a 1.
Camilo Colmenares Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.
Próximos partidos de Pereira en Colombia - Copa Colombia 2026
- Grupo D - Fecha 4: vs Águilas Doradas Rionegro: 21 de mayo - 15:30 horas
- Grupo D - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar
Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Copa Colombia 2026
- Grupo D - Fecha 5: vs Águilas Doradas Rionegro: Fecha y horario a confirmar
Horario Pereira y Real Cundinamarca, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas