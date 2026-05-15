Pereira se enfrentará ante Real Cundinamarca por la fecha 3 del grupo D

A partir de las 15:30 horas el próximo domingo 17 de mayo, Real Cundinamarca visita a Pereira en el estadio Santiago de Atalayas, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo D de la Copa Colombia.

Así llegan Pereira y Real Cundinamarca

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Pereira en partidos de la Copa Colombia

Pereira llega con resultado de empate, 1-1, ante Independiente Yumbo.

Últimos resultados de Real Cundinamarca en partidos de la Copa Colombia

Real Cundinamarca llega triunfante luego de ver caer a Independiente Yumbo con un marcador 2-0.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 2 de septiembre, en Octavos de final del torneo Colombia - Copa Colombia 2025, y Real Cundinamarca se impuso por 2 a 1.

Camilo Colmenares Pérez es el árbitro designado para controlar el partido.

Próximos partidos de Pereira en Colombia - Copa Colombia 2026

Grupo D - Fecha 4: vs Águilas Doradas Rionegro: 21 de mayo - 15:30 horas

Grupo D - Fecha 5: vs Jaguares: Fecha y horario a confirmar

Próximo partido de Real Cundinamarca en Colombia - Copa Colombia 2026

Grupo D - Fecha 5: vs Águilas Doradas Rionegro: Fecha y horario a confirmar

Horario Pereira y Real Cundinamarca, según país